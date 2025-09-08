Im ehemaligen Penny-Markt an der Roßbacher Straße in Naumburg lässt sich Kunden zufolge der „Geschmack der DDR“ wiedererleben. Was ist das Erfolgsrezept der "Küchenhexe"?

Küchenhexen zaubern am Herd: Welche „DDR-Gerichte“ in Imbiss an der B180 zu haben sind

„Weil es einfach wie früher schmeckt“: Die Eheleute Rosenbergen aus Naumburg holen sich zweimal pro Woche ihr Mittagessen im „Imbiss zur Küchenhexe“ an der B180 bei Eva Würzner.

Naumburg - Familie Rosenbergen aus Naumburg kommt jede Woche zweimal, um sich bequem das Mittagessen für zu Hause mitzunehmen. Warum? „Weil es einfach schmeckt“, so die Eheleute unisono, als Eva Würzner ihnen zwei große Portionen Nudeln mit Wurstgulasch abfüllt und für den Transport verpackt. Die 41-Jährige Würzner schwingt seit 2021 das Zepter im „Imbiss zur Küchenhexe“ in den Räumlichkeiten des einstigen Penny-Marktes an der B180 / Roßbacher Straße in Naumburg.