Am Tag seiner Einschulung vor 80 Jahren, am 24. August 1944, wurde Tilo Radestock Zeuge eines Infernos, dessen Dramatik und letztlich relativ glimpflicher Ausgang bis heute in ihm nachwirkt.

Braunsroda - Wenn Tilo Radestock in der St.-Margarethen-Kirche seines Heimatdorfs Braunsroda die Holzverkleidung der Orgel betrachtet und auf das – bewusst unverändert gebliebene – Brandloch in der darin eingelassenen Tür und den großen Rußfleck drumherum deutet, dann ist sie wieder da: die Erinnerung an einen furchtbaren Tag vor 80 Jahren, an dessen Ende doch eine glückliche Fügung stand – das Wunder von Braunsroda nämlich.