Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Spielberg - Goldene Berge – bei der Landgut Möllern GmbH sind sie in einer Halle zu finden. Nicht weniger als 1.700 Tonnen Weizen lagern in Spielberg. Karl-Friedrich Altenburg, geschäftsführender Gesellschafter, lässt das Korn durch die Hände rieseln. 14 Prozent Restfeuchte hat es – ideal zum Einlagern, was auch heißt, die Ernte ist in trockenen Tüchern.