Das Erbe der Ulrichs: Lauchaer Glockenmuseum wird 90 Jahre alt

Laucha - Das Gefühl schwindet auch nach einer ganzen Weile nicht, in einer Werkstatt zu stehen. Als ob im nächsten Augenblick der Glockengießer in seiner Kluft eintritt und sich an sein Tagwerk macht. Der Blick schweift über das unverputzte Mauerwerk aus Kalksteinen, das derbe Werkzeug und mehrere Bronzen, hinab in eine Grube und hinauf zu dicken, rußgeschwärzten Balken. „Es ist ein Glück, dass hier alles noch so authentisch ist. Das ist wichtig“, sagt Margit Marten.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<