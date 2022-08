Comeback nach 20 Jahren: Bad Kösener siegen in Unterzahl

Naumburg - Während Landesligist SC Naumburg, Landesklasse-Vertreter ESV Herrengosserstedt (der in einem Testspiel zu einem 1:1 gegen Sportring Mücheln kam) und Kreisoberligist FC ZWK Nebra spielfrei waren, erreichten die anderen höherklassigen Männerteams der Saale-Unstrut-Finne-Region am Wochenende zum Saisonstart folgende Resultate.

LANDESKLASSE: TSV Leuna - FC RSK Freyburg 4:3 (0:0). Wer glaubt, das Bundesliga der Dortmunder am Samstag gegen Bremen, in dem Werder nach der 88. Minute noch einen Zwei-Rückstand drehte, hätte eine spektakuläre Schlussphase zu bieten gehabt, der war nicht in Leuna. Dort fielen in der letzten halben Stunde (alle) sieben Tore - mit zwei Elfmetern in der Nachspielzeit als dramatische Krönung. „Nach dem Spiel haben wir uns natürlich sehr geärgert, aber wir haben dem absoluten Titelfavoriten alles abverlangt, bis zum Schluss auch spielerisch mitgehalten, und das sollten wir als positive Aspekte aus dieser verrückten Partie mitnehmen“, meinte Ronny Sieber, neuer Trainer-„Spannemann“ des dieses Mal verhinderten Steffen Giese beim FC RSK. Bereits in der ersten Halbzeit hatten die Jahnstädter durch Sergio Schulz, Jonas Weise und Philipp Kolata Chancen zum Führungstreffer, aber TSV-Keeper Christian Kreft parierte jeweils super. Das 0:1 erzielte Neuzugang Daniel Fischer (63.), mit dem Sieber einst schon in Braunsbedra zusammengespielt und zuletzt in Burgwerben zusammengearbeitet hat, nach Vorarbeit von Schulz. Leuna drehte das Ergebnis relativ schnell durch die Treffer von Kevin Moreira Cardoso (67.) und Gentijan Shoshi (71.), aber Philipp Kolata (84.) stellte mit einem Traumtor in den Winkel den Gleichstand her. Nachdem Marius Merk (85.) das späte 3:2 erzielt hatte, überschlugen sich in der Nachspielzeit die Ereignisse. Max Schirner (90.+4) glich vom Strafstoßpunkt aus, aber eine Minute später ließ Paul Ahlert, ebenfalls per Elfmeter, die Gastgeber jubeln. „Ich glaube, der Strafstoß für Leuna war eine Konzessionsentscheidung, weil der für uns auch schon eher umstritten war“, sagte Sieber. Bereits am kommenden Freitag, 18.30 Uhr, haben die Freyburger die Wengelsdorfer im Jahnsportpark zu Gast.

Wacker Wengelsdorf - BSC 99 Laucha 2:1 (1:0). Eben jenes Wacker-Team, das nach der vergangenen Saison eigentlich sportlich abgestiegen war, aber vom Rückzug der Burgwerbener profitierte, bezwang am Samstag die andere Elf von der Unstrut. „Die Wengelsdorfer waren auch im vergangenen Spieljahr nicht immer die schlechtere Mannschaft. Aber das Glück, das ihnen da oft gefehlt hatte, hatten sie dieses Mal. Außerdem waren sie, vor allem in der ersten Halbzeit, das bissigere Team, und deshalb ist ihr Sieg auch nicht unverdient“, schätzte BSC-Trainer Ronny Starch ein. Die einzige klare Tormöglichkeit des ersten Abschnitts nutzte Hussein Elmi (40.) nach einer Ecke der Lauchaer und dem anschließenden Konter zum 1:0. Nach Wiederbeginn drängten die Gäste auf den Ausgleich, und genau in dieser Phase fiel durch Tom Heinzelmann (60.) das 2:0. Alexander Saal gelang nach einem abgewehrten Schuss von Maximilian Handt per Abstauber (70.) nur noch eine Resultatsverbesserung. Handt hatte noch mit einem Schuss an die Querlatte Pech, und Saal verpasste mit seinem etwas schwächeren linken Fuß in aussichtsreicher Position einen weiteren Treffer. „Wir mussten zwar vier Leistungsträger ersetzen, hatten aber dennoch eine gute Mannschaft auf dem Platz“, so Starch. Bei den Lauchaern fehlten Fabian Keidel (Urlaub), die verletzten Lars Porse und Aniceto Jara Romero sowie Mario Bothe, der im Pokalfinale gegen den 1. FC Zeitz die Rote Karte gesehen hatte. Weil er zwei Spiele Sperre aufgebrummt bekam, wird der Kapitän auch am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den ESV Herrengosserstedt fehlen.

Blau-Weiß Bad Kösen - SSC Weißenfels II 1:0 (1:0). „Das war ein absolut glücklicher Sieg, aber wir nehmen die ersten drei Punkte der neuen Saison natürlich gern mit“, meinte Bad Kösens Trainer Matthias Große. Bei ihrer Rückkehr in die Landesklasse nach 20 Jahren mussten sich die Kurstädter sofort gefährlicher Angriffe der jungen SSC-Reserve erwehren. Mehrfach trafen die Gäste nur das Aluminium. Als die Platzherren nach der „zwar sehr harten, aber nicht unberechtigten“, so Große, Roten Karte für Nick Petersen (36.) sogar in Unterzahl gerieten, schien nun wirklich alles für die Weißenfelser zu sprechen. Doch vier Minuten später gelang den Blau-Weißen der überraschende Führungstreffer, als Kevin Gerber nach einem weiten Abschlag seines Keepers Jamie Ehrhardt den Ball noch einmal vor seinem Gegenspieler auftippen ließ und die Kugel dann über den SSC-Torwart ins Netz spitzelte. „In der zweiten Halbzeit standen wir nur hinten drin, verteidigten mit Mann und Maus den knappen Vorsprung, konnten uns erneut bei Latte und Pfosten, aber auch bei Jamie bedanken, der zwei Weltklasse-Paraden zeigte“, berichtete Matthias Große.

KREISOBERLIGA: Baumersrodaer SV - Großgrimma/Hohenmölsen 2:4 (1:1). Bei ihrer Rückkehr ins Burgenland-Oberhaus ist den Baumersrodaern am Freitagabend ein Erfolgserlebnis versagt geblieben (wir berichteten). „Ein Punktgewinn lag aber durchaus im Bereich des Möglichen“, meinte Ronny Benndorf, Sportlicher Leiter des BSV. Felix Neumann (22.) brachte die Gastgeber mit einem Heber in Front, ehe Philipp Göbel (33.) kurz nach seiner Einwechslung ausglich. Die kalte Dusche für die Gastgeber gab es kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit, als Tom Matschaß (47.) das 1:2 erzielte; diesem Treffer war allerdings ein klares Foul an Robin Engel vorausgegangen, meinte Benndorf. Dann legte sich Baumersrodas Keeper Yves Schreiber den Ball nach einer Ecke ins eigene Netz (57.), ehe Eldar Bondarcev (71.) mit dem vierten Gästetreffer für klare Fronten sorgte. In der Nachspielzeit traf Martin Beyer zum 2:4 gegen die favorisierte Kombination. Albert Reinicke und Florian Frenzel vergaben weitere gute Chancen für den Aufsteiger.

BSV-Akteur Felix Neumann freut sich über seinen Führungstreffer gegen Großgrimma/Hohenmölsen. (Foto: Andreas Löffler)

Lossa/Rastenberg - Burgwerben/Rot-Weiß Weißenfels II 3:0 (0:0). Weil einige ihrer Akteure kurzfristig verletzungsbedingt absagen mussten, war die Eintracht/Union-Kombi froh, wenigstens 13 Mann zum Saisonstart am Sonntagnachmittag in Rastenberg aufbieten zu können. Diese schlugen sich gegen den Favoriten - Burgwerben hatte sich freiwillig aus der Landesklasse zurückgezogen - mehr als achtbar. Nachdem in der ersten Halbzeit Mario Rahaus, Leonard Wagner, Clemens Lange und Michael Neuhauß klare Torchancen der Gastgeber vergeben hatten, brachte der erst kurz zuvor eingewechselte Marcus Keitel (75.), Neuzugang aus der eigenen zweiten Vertretung, sein Team mit einem sehenswerten Distanzschuss in den linken Winkel in Front. Mit einem Doppelpack - zunächst per Kopf nach einer Flanke von Devrim Sieren (80.), dann nach einem Solo mit einem Schuss ins lange Eck (82.) - sorgte Marcus Jöricke für klare Fronten und einen völlig verdienten Heimsieg der länderübergreifenden Spielgemeinschaft.

Eintracht Profen - SC Naumburg II 2:1 (0:0). Der Pflichtspieleinstand des neuen SCN-Coaches Mario Krause, Nachfolger des zum Landesliga-Team gewechselten Patrick Hausmann, verlief nicht wie erhofft. Zwar agierten seine Schützlinge über weite Strecken feldüberlegen, sie konnten aber ihre Chancenvorteile, so durch Steven Krumbholz, Justin Hermsdorf und Boni Yaou, nicht nutzen. Profen spielte nach Einschätzung von Naumburgs Co-Trainer Paul Staps „sehr diszipliniert in der Abwehr“ und war in der zweiten Halbzeit nach Eckstößen erfolgreich. Stephan Kämpfe staubte zunächst aus einem Gewühl ab (77.) und traf dann zehn Minuten später nach einem Fehler von SCN-Keeper Julian Zimmerling per Kopf. Krumbholz (90.) gelang per Handstrafstoß lediglich noch der Anschlusstreffer. Die Endphase mussten die Gäste in Unterzahl bestreiten, weil Hermsdorf in den hitzigen Diskussionen nach dem 1:0 wegen Schiedsrichter-Beleidigung die Rote Karte gesehen hatte.