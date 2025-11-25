Naumburger Blütengrund Moderner Campingplatz mit Badesee? Warum es Hoffnung gibt

Die Stadt Naumburg will den Blütengrund-Campingplatz umgestalten und sucht einen finanzstarken Investor. Wo und was dieser bauen dürfte, wird gerade erarbeitet. Beim Test des gesperrten Schwimmteichs gibt es eine Überraschung.