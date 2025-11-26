Die Einweihung eines Symbols gegen häusliche Gewalt an Frauen läuft vor dem Ascherslebener Museum nicht ganz so, wie sich die Initiatoren das gedacht haben. Am Anliegen ändert das nichts.

Die rote Bank vor dem Ascherslebener Museum symbolisiert den leeren Platz einer getöteten Frau.

Aschersleben/MZ - Orange Schirme neben einer roten Bank, die seit Dienstag vor dem Museum am Markt in Aschersleben ihren Platz gefunden hat. Dort hat sich am Nachmittag eine Gruppe von Menschen versammelt, um aufmerksam zu machen auf die Situation von Frauen, die Opfer von Gewalt werden.