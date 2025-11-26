Auf der A9-Raststätte Osterfeld-West ist am Dienstagmorgen ein 46-Jähriger von einem Lkw überfahren worden. Wenige Stunden später starb er im Krankenhaus.

Osterfeld. – Ein 46-jähriger Lkw-Fahrer ist am Dienstagmorgen auf der Raststätte Osterfeld-West an der A9 von einem Lkw überfahren und tödlich verletzt worden, so die Polizei.

Demnach war der Mann aus Polen gegen 9.20 Uhr zu Fuß auf dem Gelände unterwegs, als ein anfahrender Lkw ihn übersah und überrollte. Umstehende leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst.

Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er wenige Stunden später starb. Der 52-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.