Rohrbruch in Höhe Geusaer Straße Nach Havarie in Thomas-Müntzer-Straße in Merseburg: Druckschwankungen möglich

Nach einem Rohrbruch auf der Thomas-Müntzer-Straße Ecke Geusaer Straße in Merseburg kann es laut der Midewa derzeit zu Druckschwankungen in den Wasserleitungen kommen. Wie lange es noch dauern wird, bis die Havarie behoben ist, ist derzeit unklar.