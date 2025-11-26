Rohrbruch in Höhe Geusaer Straße Nach Havarie in Thomas-Müntzer-Straße in Merseburg: Druckschwankungen möglich
Nach einem Rohrbruch auf der Thomas-Müntzer-Straße Ecke Geusaer Straße in Merseburg kann es laut der Midewa derzeit zu Druckschwankungen in den Wasserleitungen kommen. Wie lange es noch dauern wird, bis die Havarie behoben ist, ist derzeit unklar.
26.11.2025, 10:15
Merseburg/MZ. - Aufgrund eines Rohrbruchs einer Wasserleitung kann es derzeit in Merseburg-West zu Druckschwankungen in den Wasserleitungen kommen. Das vermeldet die Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH (Midewa).