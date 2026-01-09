Glatte Straßen legen vielerorts den Verkehr lahm, Schulen sind verwaist. Auf der Strecke bleibt auch der Taubenmarkt. So entwickelte sich der Winter-Freitag.

Ein neuralgischer Punkt: der Döschwitzer Berg auf der B180 bei Zeitz. Hier stießen am Morgen ein Lkw und ein Bus zusammen.

Naumburg. - Noch um 5.57 Uhr ließ der Burgenlandkreis auf Internetseite und WhatsApp-Kanal wissen: die Schulbusse fahren. 6.49 Uhr dann die Kehrtwende: Nicht nur der Schüler-, sondern auch der gesamte Linienverkehr der PVG ist zum Erliegen gekommen. Tatsächlich ging gestern im Laufe des Tages auf vielen Straßen im Kreisgebiet nichts mehr. Der Dauereinsatz der Winterdienste konnte nicht verhindern, dass Straßen wegen erheblichen Schneefalls und nach Regen auch aufgrund großer Glätte zur Sackgasse wurden.