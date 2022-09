Busbahnhof soll ab 2023 umgebaut werden

Naumburg - Dass der Naumburger Busbahnhof an der Halleschen Straße kein würdiges Bild abgibt, darüber waren sich alle Verantwortlichen schon einig, als Busfahren noch mit Mark und Pfennig bezahlt wurde. Doch bis zum heutigen Tag ist es zu keiner Sanierung durch die Stadt gekommen, stets kamen andere Gedankenspiele dazwischen. Mal wollte der Kreis mit dem benachbarten Betriebshof seiner Busgesellschaft wegziehen, woraus aber nichts wurde. Vor wenigen Jahren noch war es dann die Stadt, die Umzugspläne und zwar vor die Marienschule schmiedete, doch dies scheiterte am Denkmalschutz. Also bleibt der Busbahnhof vorerst, wo er ist.