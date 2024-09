Karsdorf - Ein Kaffee- und Kuchenkränzchen mitten auf einer stark befahrenen Brücke, wo gibt’s denn so etwas? Auf der Unstrutbrücke zwischen den Ortsteilen Wetzendorf und Karsdorf war es am Donnerstag tatsächlich so, als über 60 Karsdorfer die Brücke für eine angemeldete Demonstration etwa eineinhalb Stunden dichtmachten und damit ihren Unmut und Protest kundtaten, dass im Zuge des Brückenersatzneubaues für Fußgänger und Radfahrer keine Behelfsbrücke in die Planung konzipiert wurde.

