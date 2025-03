Einzelhandel zwischen Naumburg, Freyburg und Nebra Bückware wie zu DDR-Zeiten? Welches besondere Kraut im Edeka-Supermarkt Wahlbuhl Bad Bibra in Riesenmengen weggeht

Zwei Generationen: Beate Rossa (60) und David Liebscher (25) gehören zum Mitarbeiter-Team im Edeka-Supermarkt Wahlbuhl in Bad Bibra. Was sie in ihrem Job und Beruf erleben und was während Corona am meisten nervte.