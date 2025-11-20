Das wichtige Transportmittel ist nicht barrierefrei und für viele deshalb passé. Könnte ein Ponton aus Bad Kösen die Alternative sein? Die Stadt äußert sich dazu schwammig.

Nicht barrierefrei: die Fähre im Blütengrund. E-Biker haben das Nachsehen.

Naumburg/Bad Kösen. - Die diesjährige Radfahrsaison ist zwar vorbei, doch meist um die Osterzeit herum startet die neue. Und spätestens dann steht die Frage: Kommen an einer der wichtigsten touristischen Routen in der Region die Radfahrer weiter, oder müssen sie weite Umwege in Kauf nehmen. Die Rede ist vom Blütengrund, wo viele der Biker die Fähre zum Übersetzen nutzen – meist eine bewusste Entscheidung in der Routenplanung für jene, die auf Saale- und Unstrutradweg unterwegs sind.