Donner/San Diego - Nach einem kurzen Besuch in der Heimat ist der Billrodaer Motorsportler Tim Apolle wieder in den USA unterwegs. In Donner (Kalifornien) nahm der 27-Jährige am Saisonfinale der amerikanischen Hard-Enduro-Meisterschaft teil. „Ich hatte zuvor in Arizona zwei Tage Enduro-Cross trainiert und mich auf die bevorstehende Hallensaison vorbereitet, und dann ging es in das kalifornische Skigebiet, wo das letzte Freiluftrennen des Jahres stattfand“, berichtet Apolle.