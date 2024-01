Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg/Roßbach - Der Mond – eine schmale Sichel, die Venus funkelt. Der Himmel über dem Horizont zeigt sich in zarten Pastelltönen. Naumburg und Schulpforte ein Lichtermeer. Es ist kurz nach sieben Uhr, und die rund 30 Mitarbeiter und befreundeten Helfer des Weinguts Herzer haben für diesen Anblick, den wohl der große Maler Caspar David Friedrich in Öl verewigt hätte, eher wenig Zeit. Sie gehen in mehreren Reihen von Rebstock zu Rebstock und schneiden die letzten verbliebenen Trauben ab. Weißburgunder, der sich in einen Eiswein verwandeln wird.