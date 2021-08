Besondere Spende: Feuerwehrkleidung geht von der Finne an die Ahr

Bad Bibra/Roßleben - Mit einem Anruf fing es an. Der Feuerwehrgerätewart der Verbandsgemeinde (VG) An der Finne, Tobias Stiebe, erhielt einen Anruf aus Roßleben. Dort wird privat Hilfe für die Feuerwehren an der Ahr organisiert. So konnten in Absprache mit der Vorsitzenden des Fach- und Vergabeausschusses der VG für den Einsatzdienst hier nicht mehr nutzbare Ausrüstung wie Einsatzkleidung, Helme, Haltegurte und Stiefel gepackt werden. Als Gerätewart Tobias Stieber die Einsatzkleidung zur Reinigung gab und dort den Hintergrund dieser Maßnahme erläuterte, freute er sich, denn die Firma Rena Textilpflege GmbH aus Sömmerda führte die Reinigung kostenfrei durch.

Noch lange werden die Kameraden an der Ahr mit Aufräumarbeiten beschäftigt sein, nun können sie aber wieder mit Einsatzkleidung ausgestattet werden, freut sich VG-Bürgermeisterin Monika Ludwig. „Auch wenn die Schutzhelme bei uns für den Innenangriff nicht mehr zugelassen sind und deshalb aussortiert wurden, können sie in dem vom Hochwasser stark geschädigtem Gebiet noch gute Dienste leisten und die Kameraden schützen“, meinte sie. Nächsten Sonnabend werden die Spenden abgeholt und nach Ahrweiler gebracht. „So können wir uns auch sicher sein, dass die Sachen da ankommen, wo sie gebraucht werden“ so Monika Ludwig. Sie wünscht den betroffenen Familien und allen Helfern Kraft für die zu bewältigende Mammutaufgabe. (jak)