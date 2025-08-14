Fußball im Burgenlandkreis Beim SCN ist „genügend Qualität vorhanden“ - auch für eine Pokal-Überraschung?
Landesligist SC Naumburg ist der einzige Vertreter der Saale-Unstrut-Finne-Region im Sachsen-Anhalt-Pokal. Dort treffen die Domstädter am Samstag auf Verbandsligist Dessau 05.
14.08.2025, 14:46
Naumburg. - Nicht nur in der Landesliga-Südstaffel spielt der SC Naumburg in der bevorstehenden Saison 2025/26 aus Saale-Unstrut-Finne-Sicht den Alleinunterhalter. Auch im Sachsen-Anhalt-Pokal sind die Domstädter der einzige hiesige Vertreter – hier droht allerdings das schnelle Aus.