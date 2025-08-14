Landesligist SC Naumburg ist der einzige Vertreter der Saale-Unstrut-Finne-Region im Sachsen-Anhalt-Pokal. Dort treffen die Domstädter am Samstag auf Verbandsligist Dessau 05.

Beim SCN ist „genügend Qualität vorhanden“ - auch für eine Pokal-Überraschung?

Mit diesem Kader geht der SC Naumburg in die Saison 2025/26 der Landesliga, Staffel Süd – hinten, v.l.: Carl Hoffrichter, Philipp Döring, Nejervan Solivani, Laurens Zintsch, Mathias Werner, Niklas Zipfel; Mitte, v.l.: Co-Trainer Ronny Hübner, Physiotherapeutin Marion Tomisch, Trainer Patrick Hausmann, Jasper Hoffmann, Georg Kaiser, Sascha Orlov, Lucas Sedivy, Paul Staps, Sebastian Dose, Hannes Niebling, Nicolas Kuttner, Trainer Matthias Krause, Sponsor Martin Jahn (Deutsche Vermögensberatung – er hat dem Team eine neue Spielkleidung sowie Trainingsbälle spendiert); vorn, v.l.: Pepe Sperling, Paul Jacob, Till Klippel, Avan Shekhani, Akid Khalil, Mahmoud Ajo, Max Schlegelberger. Nicht im Bild: Moritz Mainka, Niclas Fiedler, Linus Steinbach, Jonas Keitel und Anes Sijaric.

Naumburg. - Nicht nur in der Landesliga-Südstaffel spielt der SC Naumburg in der bevorstehenden Saison 2025/26 aus Saale-Unstrut-Finne-Sicht den Alleinunterhalter. Auch im Sachsen-Anhalt-Pokal sind die Domstädter der einzige hiesige Vertreter – hier droht allerdings das schnelle Aus.