Beide HCB-Teams setzen sich gegen das Schlusslicht durch

Kreisläuferin Julia Pöschel (hier im Spiel gegen Spitzenreiter Görlitz) erzielte im Oberliga-Punktspiel am Samstag in Plotha gegen Schlusslicht Magdeburg zehn Tore für die Burgenländerinnen.

Plotha/Zwickau - Pflichtaufgabe erfüllt, das Schlusslicht souverän bezwungen, die Spitzenposition behauptet - so könnte das Kurzresümee für beide Oberliga-Teams des HC Burgenland nach den Punktspielen des Wochenendes ausfallen. Die Frauen besiegten in Plotha den HSV Magdeburg mehr als deutlich mit 45:24 und festigten damit vorerst ihren zweiten Rang, während sich die Männer beim Zwickauer HC Grubenlampe klar mit 33:18 durchsetzten und Spitzenreiter bleiben.

Fünf Minute, bis zum 3:3, hielten die Gäste von der Elbe am Samstagabend mit, dann zog der Favorit auf und davon. Bereits zur Pause hatten die Burgenländerinnen einen Neun-Tore-Vorsprung herausgeworfen; am Ende lagen sie gar mit 21 Treffern vorn. „Wir sind mit dem bislang größten Kader der Saison, mit 15 Akteurinnen, in diese Partie gegangen. Ziel war es, mit hohem Tempo zu agieren, viel durchzuwechseln und allen eine Einsatzchance zu geben. Das hat auch super geklappt, und alle 13 Feldspielerinnen konnten sich in die Torschützenliste eintragen“, freute sich HCB-Coach Sascha Meiner. Zudem habe man die zweite Welle sehr gut trainieren können, „auch wenn da noch nicht alles geklappt hat“, so Meiner, der lediglich auf die immer noch verletzte Patrizia Sturm verzichten musste. Sie wird wohl bis zum Ende des Jahres ausfallen. Am kommenden Sonntag, 27. November, haben die HCB-Frauen erneut Heimrecht. Ab 15 Uhr empfangen sie dann in Plotha die Spielgemeinschaft Apolda/Großschwabhausen, die mit 6:8 Punkten aktuell auf Rang acht liegt. „Das wird sicher eine schwerere Aufgabe, aber wenn wir an die Leistung aus dem Spiel gegen Magdeburg anknüpfen, sollten wir auch diese Partie gewinnen können“, blickt der Trainer der Burgenländerinnen voraus.

Mitteldeutsche Oberliga, Frauen: HC Burgenland - HSV Magdeburg 45:24 (21:12). HCB: Wiebke Detjen, Kira Barth; Linda Uhlig 1, Julia Pöschel 10, Marie Knappe 4, Juliana Maul 1, Sandra Kube 4, Lea Guderian 2, Jasmin Heinz 2, Lena John 3, Justine Schmitz 4/2, Lea Schönefeld 1, Carmen Ringler 6, Celine Knorr 2, Johanna Stein 5 - Siebenmeter: HCB 2/2, Magdeburg 4/4; Zeitstrafen: HCB 1, Magdeburg 2.

Ebenfalls schadlos hielten sich am frühen Samstagabend die HCB-Männer. Ihr Gastspiel in Zwickau, das sie allerdings nur zu zwölft angehen konnten, entschieden sie mit 15 Toren Vorsprung klar für sich. Gästecoach Svajunas Kairis konnte zwar wieder auf den genesenen Rückraumakteur Marcel Popa zurückgreifen, der mit sieben Toren ein starkes Comeback feierte, doch Kenny Dober und Stefan Remke fehlten neben den ohnehin verletzten Tom Hanner und Janko Pesic. Der erst 18-jährige Laurenz Kröber vertrat Kapitän Dober auf der Linksaußenposition glänzend und war mit neun Treffern erfolgreichster Werfer der Burgenländer in dieser Partie. Als Back-up für Kröber in der ersten sowie Regisseur Florian Pfeiffer in der zweiten Halbzeit hatte Svajunas Kairis den jungen Paul Zänker aus der zweiten Mannschaft ins Boot geholt. Dieser überzeugte unter anderem als sicherer Siebenmeterschütze und verwandelte alle drei Strafwürfe des HCB-Teams; zudem traf Zänker einmal aus dem Spiel heraus. Kevin Szep-Kis wurde indes geschont.

Der 18-jährige Laurenz Kröber, hier im Heimspiel gegen Glauchau/Meerane, war mit neun Toren erfolgreichster HCB-Werfer am Samstag in Zwickau. (Foto: Torsten Biel)

„Ich hatte der Mannschaft vor der Partie gesagt, dass sie nicht auf die Tabelle schauen soll. Und trotzdem wurde es für uns in manchen Phasen schwierig“, sagte der Trainer der Burgenländer. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann aber eine Schippe draufgelegt und das Ergebnis klarer gestaltet.“ Am kommenden Samstag, 26. November, wartet auf Kairis’ Schützlinge ab 20 Uhr mit der SG Pirna/Heidenau ein anderes Kaliber. Die Sachsen liegen nur drei Punkte hinter dem Spitzenreiter und kommen mit der Empfehlung eines 31:22-Erfolgs gegen den SV Hermsdorf nach Plotha, wo dieses Heimspiel des HCB ausgetragen wird.

Mitteldeutsche Oberliga, Männer: Zwickauer HC Grubenlampe - HC Burgenland 18:33 (7:13). HCB: Marius Göbner, Marian Voigt; Laurenz Kröber 9, Paul Zänker 4/3, Niklas Seifert 1, Steve Baumgärtel 4, Tim Bielzer 4, Florian Pfeiffer, Mirco Fritzsche 2, Kevin Szep-Kis, Richard Vogel 2, Marcel Popa 7 - Siebenmeter: Zwickau 5/3, HCB 3/3; Zeitstrafen: Zwickau 6 (inklusive Rote Karte), HCB 4.