Freunde treffen, ein Bierchen oder Aperol genießen und kräftig abtanzen - so lief der erste Kirschfestabend auf der Vogelwiese.

Beats, Konfetti, Prösterchen: Was am ersten Abend geschehen ist - eine Bildergalerie

Hussiten-Kirschfest in Naumburg

Ob rockige Klänge der Live-Bands oder fette Beats der DJs, wie hier im Monochrom-Zelt: Wer abdancen will, kommt auf der „Wiese“ noch bis zum späten Montagabend voll auf seine Kosten.

Naumburg/hbo. - Schlägereien, maue Stimmung, leere Festzelte: All das mag es am Donnerstagabend irgendwo in Deutschland gegeben haben, aber natürlich nicht auf der Naumburger Vogelwiese. Dort genossen die Einheimischen und ihre Gäste den Auftakt zum 24er Hussiten-Kirschfest.

3.500 bis 4.000 Menschen, so die Schätzung der Polizei, waren vor Ort, um zu schwatzen, zu tanzen und zu speisen. Aufgrund der Wärme in den Zelten zogen es die meisten zunächst vor, unter freiem Himmel ihre Freunde und alten Bekannten zu treffen. Die Hitze in Kombination mit dem Alkohol sorgten laut Max Rauchbach, Kreis-Bereitschaftsleiter des Deutschen Roten Kreuzes, auch für die meisten der insgesamt 24 zu behandelnden Patienten. Abtransportiert werden musste aber keine.

„Für dich soll’s rote Ros... äh, quatsch ...buntes Konfetti regnen“: Auch beim Schwatz vorm Zelt herrscht ausgelassene Stimmung. (Foto: Torsten Biel)

(Kirschfest-)Liebe geht unter die Haut: Tätowierte Waden und Oberarme zeigen die Verbundenheit mit der Naumburger Heimat. (Foto: Torsten Biel)

Alle mal bitte recht freundlich: Der gesellige Abend muss für das Familienfotobuch 2024 festgehalten werden. (Foto: Torsten Biel)

Und auch die Polizei schätzte den Donnerstag als „weitgehend störungsfrei“ ein. Das Ordnungsamt des Kreises passte auf den Jugendschutz auf und erwischte 20 zu junge Raucher und drei zu junge Trinker. Mit dem zweiten Abend auf der Wiese sowie dem Auftakt im Hussitenlager ging es dann am Freitag weiter.

Die Band „Vollgas“ aus Südtirol hat mal wieder das mit Speckkuchen und Eierlikör gestärkte Party-Volk im Ruderer-Zelt fest im Griff. (Foto: Torsten Biel)

Partnerlook: Die roten Früchte stehen Jung und Noch-Jünger. (Foto: Torsten Biel)

Die Gesellschaft rückt wieder näher zusammen: jedenfalls im Fahrgeschäft. (Foto: Torsten Biel)

Vogel(wiesen)perspektive: Der Festplatz ist schon Donnerstag gut gefüllt. (Foto: Torsten Biel)

„Bitte eine mit Senf“: Am Bratwurststand herrscht massiver Andrang. (Foto: Torsten Biel)

„Der hat sie wohl nicht alle!?!“ Doch, doch: Ingolf Zupfer freut sich seiner kompletten Holzkirschen-Sammlung und zeigt sie auch. (Foto: Torsten Biel)

Heiß war’s in allen Zelten: Doch im „Musikerstammtisch“-Zelt kochte die Stimmung dank „T. Bone & The Sparerib Allstars“ besonders hoch. (Foto: Torsten Biel)