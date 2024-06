Das Kirschfest 2024 ist eröffnet. Mit dem Entrollen der Stadtfahne und dem Singen des Kirschfestlieds ging es am Donnerstag los. Wer das erste Fass Bier stiftete, ob das Ruderboot nun hängen durfte und welche Toiletten für Ärger sorgten.

Auf in Naumburgs fünfte Jahreszeit

Die traditionelle Eröffnung am Kirschfest-Donnerstag: Mit der Stadtwache geht es gen Vogelwiese.

Naumburg. - Das Naumburger Kirschfest lebt von der Tradition. Beliebte Programmpunkte finden jedes Jahr zu den gleichen Zeiten und an denselben Orten statt. „Never change a winning team“ würde der Engländer sagen. Doch eine eher neumodische Sache entwickelt mittlerweile auch schon Tradition: der jährliche Blick am Kirschfest-Donnerstag aufs Regen-Radar. Gewittert’s oder geht’s mal wieder an Naumburg vorbei?