Literatur in der „Arche Nebra“ „Beamen wird es nie geben“ - Ein Gespräch mit Science-Fiction-Autor Brandon Q. Morris

Der Science-Fiction-Autor Matthias Matting, alias Brandon Q. Morris, gastiert am 24. Januar in der „Arche Nebra“. Er stellt dann seinen Roman „Die letzte Kosmonautin“ vor. In einem Interview spricht er über Öl in der Lausitz, Physik und das Nischendasein des Genres.