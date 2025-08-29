Die Stadt Naumburg verantwortet derzeit etliche Baumaßnahmen, die auf ein Ende zusteuern, etwa in der Schreberstraße. Am Domplatz geht’s hingegen bald erst so richtig los.

Baustellen der Stadt Naumburg: Wo ist ein Ende in Sicht, wo geht's erst los?

Die Bauarbeiten in der Naumburger Fischstraße durch das Mertendorfer Bauunternehmen Thomas Krüger liegen gut im Zeitplan, wie OB Armin Müller dieser Tage die Stadträte informierte.

Naumburg. - Der Spätsommer ohne Ferien, Hitze und Frost ist die ideale Zeit für einen raschen Fortschritt auf den hiesigen Baustellen. Wie der aktuelle Stand jener in Naumburg und was für die Zukunft geplant ist, darüber informierte Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.