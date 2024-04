Kreisoberligist BSV möchte Partie in Profen zum Heimspiel machen. Lauchaer gastieren beim ungeschlagenen Landesklasse-Spitzenreiter. SCN will Abstiegszone verlassen.

Gelingt Christopher Schumann (r.) mit dem BSC Laucha morgen in der Landesklasse bei Spitzenreiter SSC Weißenfels II der große Wurf? Bislang sind die gastgebenden Saalestädter in dieser Saison noch ungeschlagen.

Naumburg. - Zusammen mit Ronny Benndorf, Sportlicher Leiter des Kreisoberligisten Baumersrodaer SV (siehe auch Kasten), blicken wir auf die Partien der zehnten Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ. Für den Sieg in der Gesamteinzelwertung gibt es 500 Euro in Form einer BLK-Guthabenkarte. Spendiert wird diese von der Firma ESM. Das beste Team erhält am Saisonende einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. Und für den Wochensieg gibt es 50 Euro von der BRU Security GmbH.