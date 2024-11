Das bereits neunte Mitteldeutsche Teddybären- und Plüschtierfestival lädt am ersten Adventswochenende in das Ringhotel „Mutiger Ritter“ nach Bad Kösen ein. Was alles geboten wird.

Bad Kösen/be/tra - Am kommenden Wochenende, vom 30. November bis 1. Dezember, öffnet das Ringhotel „Mutiger Ritter“ in Bad Kösen erneut seine Türen für das mittlerweile neunte Mitteldeutsche Teddybären- und Plüschtierfestival. Jeweils ab 10 Uhr präsentieren nationale und internationale Teddybärenkünstler ihre einzigartigen Kreationen im großen Festsaal. Kleine und große Besucher haben hier die Möglichkeit, in Ruhe zu schauen und ganz besondere Stücke zu erwerben.

Familiäre Atmosphäre des Teddybären- und Plüschtierfestivals wird geschätzt

Helmut Schache, der Veranstalter, freut sich über die konstante Zahl der Aussteller, die auch in diesem Jahr durch neue Teilnehmer ergänzt wird. Leider müssen einige langjährige Aussteller mittlerweile aus Altersgründen passen. Die familiäre Atmosphäre des Festivals jedoch wird von den Teilnehmern und den Besuchern gleichermaßen geschätzt, was viele dazu bewegt, immer wieder in die idyllisch an der Saale gelegene Kleinstadt zu kommen. Neben den vielfältigen, beeindruckenden Teddybären gibt es auch Zubehör und Bastelbedarf in allen Variationen.

Spezieller Glück-auf-Teddy. (Foto: Holger Behrens)

Ein Highlight für die Besucher ist die Verlosung eines „Kösen-Bären“ sowie die Möglichkeit, eine besondere „Kuschelnacht zu zweit“ im Hotel zu gewinnen. Während des gesamten Wochenendes können Kinder unter Aufsicht ihrer Eltern im Spielezimmer des Hotels spielen und Spaß haben. Außerdem besteht am gesamten Wochenende die Möglichkeit, sein eigenes Plüschtier während des Messebesuches fertigen zu lassen. Der Eintritt zum Festival beinhaltet zudem freien Zugang zum hauseigenen Werksmuseum.

Geschenkideen und unterhaltsame Stunden für die Familie

Für diejenigen, die ein besonderes Erlebnis suchen, wird das Arrangement „Bäriger Advent“ angeboten, das zwei Übernachtungen und ein köstliches Drei-Gänge-Menü umfasst – eine Voranmeldung ist erforderlich. Der Eintritt für beide Tage beträgt fünf Euro, Kinder bis zwölf Jahren haben in Begleitung Erwachsener freien Zugang. Das Festival verspricht nicht nur bärige Eindrücke und sicherlich die ein oder andere Geschenkidee für Weihnachten, sondern auch unterhaltsame Stunden für die ganze Familie.