Halle/Wetzendorf. - Der 21. Februar 2024 dürfte den Wetzendorfern noch in Erinnerung sein. Am frühen Morgen präsentierte sich ihnen in ihrem kleinen Ort ein Großaufgebot an Polizei. Beamte aus Halle führten mit Kollegen des zentralen Kriminaldienstes in zwei Häusern Drogen-Razzien durch und wurden fündig (wir berichteten). Neben Rauschgift und Waffen wurden sie auch dreier Tatverdächtiger habhaft. Gegen diese wurde am gestrigen Dienstag, 15. Oktober 2024, am Landgericht Halle ein Strafprozess wegen bandenmäßigen Drogenhandels und Beihilfe eröffnet.

