Bald ohne Haube: Turmsanierung an Saubachs Kirche startet nach Ostern

Saubach - Nach Ostern beginnen die ersten Maßnahmen zur Sanierung des Turmes der Kirche St. Jacobi in Saubach. Spektakulär wird dabei die Abnahme der Haube mittels eines Spezialkranes sein. Da die Kirche in Hanglage steht, sind umfangreiche Vorbereitungs- und Erschließungsmaßnahmen nötig, für die der Zeitplan in den vergangenen Tagen konkretisiert wurde, wie Finneland-Bürgermeister Rupert Schlosser informiert.

Am Dienstag, 19. April, wird der Autokran aufgestellt. Das wird mit entsprechenden Arbeiten zur Standsicherheit einen ganzen Tag in Anspruch nehmen. Am Mittwoch soll nach der Montage des Turmdrehkranes der Kirchturm abgenommen werden. Verläuft alles planmäßig, wird der Autokran einen Tag später demontiert. „Voraussetzung dafür, dass dieser Zeitplan eingehalten werden kann, sind optimale Wetterbedingungen. Bei Sturm ist dies nicht möglich“, so der Bürgermeister.

Für die Sanierung fließen Fördermittel, zudem gibt die Gemeinde 230.000 Euro, da die Kirche deren Eigentum ist. Schlosser: „Wir freuen uns über jegliche Spende, die dieses Vorhaben unterstützt.“ (gjä/mhe)

Spendenkonto: Gemeinde Finneland, Sparkasse Burgenlandkreis: IBAN: DE 88 8005 3000 3240 000210 BIC: NOLADE21BLK, Stichwort: Turm St Jacobi Kirche. Die Verbandsgemeinde An der Finne stellt auf Wunsch eine Spenden-Quittung aus.