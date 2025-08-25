Die Saaletalbrücke der Ortsumfahrung Bad Kösen im Süden von Sachsen-Anhalt ist fast komplett fertiggestellt. Wie beurteilt die Landesstraßenbaubehörde den Ablauf, wann rollt der Verkehr?

Windstopper und „Überflieger“ - spannende Details für die B87n

Die Saaletalbrücke der B87n zwischen Saaleck und Kleinheringen ist fast fertig. Hier ein Blick Richtung Süden.

Kleinheringen/mhe/be. - Der Brückenschluss ist längst Geschichte, und jetzt sind auch die Baukräne abgerückt: Die Saaletalbrücke für die Ortsumfahrung Bad Kösen ist beinahe komplett fertiggestellt. Nur fünf Prozent der Gesamtarbeiten am Megabauwerk sind noch zu erledigen, sagen die Fachleute. Will heißen: Die Konstruktion ist komplett, was nun folgt, sind Arbeiten an der Fahrbahn.