  Bad Kösen: Fortschritt bei der Saaletalbrücke der B87n – Fertigstellung 2026

Neue Bundesstraße Windstopper und „Überflieger“ - spannende Details für die B87n

Die Saaletalbrücke der Ortsumfahrung Bad Kösen im Süden von Sachsen-Anhalt ist fast komplett fertiggestellt. Wie beurteilt die Landesstraßenbaubehörde den Ablauf, wann rollt der Verkehr?

Aktualisiert: 27.08.2025, 10:14
Die Saaletalbrücke der B87n zwischen Saaleck und Kleinheringen ist fast fertig. Hier ein Blick Richtung Süden. (Foto: Holger Behrens)

Kleinheringen/mhe/be. - Der Brückenschluss ist längst Geschichte, und jetzt sind auch die Baukräne abgerückt: Die Saaletalbrücke für die Ortsumfahrung Bad Kösen ist beinahe komplett fertiggestellt. Nur fünf Prozent der Gesamtarbeiten am Megabauwerk sind noch zu erledigen, sagen die Fachleute. Will heißen: Die Konstruktion ist komplett, was nun folgt, sind Arbeiten an der Fahrbahn.