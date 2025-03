Die Polizei hatte am Samstag in Naumburg viel zu tun. Dazu trugen ein gestohlener Audi bei, eine Crystal-konsumierende Frau in der Sparkasse und eine Autofahrerin, die volltrunken gleich zwei Unfälle verursacht hat.

Crystal Meth (hier ein Symbolbild) soll eine Frau konsumiert haben, die in der Nacht zum Samstag von der Polizei in der Sparkasse am Topfmarkt angetroffen wurde.

Naumburg/hbo. - Gleich drei nicht alltägliche Fälle beschäftigten am Sonnabend die Polizei in Naumburg. Zunächst bemerkten Beamte während ihrer Streifenfahrt in der Nacht zu Samstag gegen 2 Uhr eine Frau im Servicebereich der Sparkasse am Naumburger Topfmarkt.

„Ganz offensichtlich konsumierte die 38-Jährige dort gerade Crystal“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die mutmaßlichen Drogen wurden sichergestellt. Es erfolgt nun im Labor eine Untersuchung nach den genauen Inhaltsstoffen der Substanz. Die Frau wurde der Räumlichkeiten verwiesen. Ein Strafverfahren gegen sie wurde eingeleitet.

Audi A6 gestohlen und wiedergefunden

Am Samstagvormittag dann meldete der Besitzer eines Audi A6 den Diebstahl seines Fahrzeugs. Dieses hatte in der Nacht zuvor in der Rosa-Luxemburg-Straße gestanden. Noch am selben Nachmittag, gegen 13 Uhr, konnten die Ordnungshüter den Audi aber in der Buchholzstraße wieder auffinden. „Er war dort von den Tätern abgestellt worden“, heißt es. Die Kripo sicherte an dem Auto Spuren. Anschließend wurde der Audi älteren Modells an seinen Eigentümer übergeben.

Betrunken zwei Unfälle gebaut

Und schließlich verursachte gegen 17.45 Uhr eine 37-jährige Autofahrerin in der Michaelisstraße einen Verkehrsunfall, indem sie mit ihrem Pkw ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug touchierte. Statt anzuhalten, setzte sie ihre Fahrt unvermittelt fort.

„Kurz darauf verursachte sie im Bereich Neuengüter einen weiteren Unfall, als sie beim Anfahren vom Fahrbahnrand mit einem Pkw kollidierte, der in Richtung Michaelisstraße unterwegs war“, heißt es seitens der Polizei. Und weiter: „Die Frau hielt zwar kurz an, fuhr dann aber erneut weiter.“ Sie wurde wenig später von der Polizei an ihrer Wohnanschrift angetroffen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von über 2,5 Promille.

Bei der Frau wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wurden Ermittlungen unter anderem wegen pflichtwidrigen Verlassens der Unfallstelle und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde ihr untersagt.