Ausstellung würdigt Walter Weiße: Museum Schloss Neuenburg bereitet für 2023 Schau vor

Freyburg - Aus Anlass des 100. Geburtstages des Freyburger Malers Walter Weiße, der 1923 geboren wurde, bereitet das Freyburger Museum Schloss Neuenburg eine Sonderausstellung vor. Unter dem Titel „Chiffre W. W.“ soll sie vom 25. März bis 25. Juni 2023 zu sehen sein, teilt das Museum mit. Im Mai 2021 verstarb Walter Weiße im Alter von 98 Jahren und hinterließ ein umfangreiches Werk, das auf besondere Art an das Schloss Neuenburg geknüpft ist. In den Jahren 2020 und 2021 erhielt das Museum einen großen, künstlerischen Werkkomplex Walter Weißes als Schenkung mit über 4.000 Arbeiten unterschiedlicher Techniken.

Sensible Auseinandersetzung mit Kunst, Literatur und Philosophie

Immer wieder setzt Walter Weiße seine Heimat ins Zentrum seiner Arbeit: landschaftliche Ansichten von Freyburg, der Umgebung, der Weinberge und Schloss Neuenburg. Reisen ans Meer und ins benachbarte Ausland erweiterten das Bildprogramm mit neuen Impulsen. „Es sind außerdem die in sensibler Auseinandersetzung mit Kunst, Literatur und Philosophie entstandenen Bilder, die den Betrachtenden zum Nachdenken anregen und zur Entschlüsselung des Gesehenen ermutigen“, heißt es weiter

Walter Weiße (1923-2021) (Foto: Gudrun Schröder)

Die Ausstellung blickt anlässlich des 100. Geburtstags Walter Weißes zurück auf das Schaffen eines bemerkenswerten Freyburger Künstlers, welches sich stilistisch keinen festen Kategorien zuordnen lässt. „Präsentiert werden Aquarelle, Mischtechniken, Zeichnungen, Grafiken, Übermalungen und Collagen, die das vielfältige Werk Walter Weißes exemplarisch abbilden.“

Kunsterzieher und Künstler zugleich

Weiße studierte am Pädagogischen Institut Erfurt sowie von 1957 bis 1961 an der Universität Leipzig, Fachrichtung Kunsterziehung. Nach Lehraufträgen in Leipzig und Berlin sowie seiner Tätigkeit als Kunsterzieher wurde er 1969 an der Humboldt-Universität Berlin promoviert. In der Folge war er Kunsterzieher und Künstler zugleich und seit 1987 freischaffend in Freyburg tätig. (ag)