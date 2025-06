Zöschen hat eine neue Kuchenkönigin. Sie wurde beim traditionellen Kuchenessen am Wochenende ermittelt. Angela Schöbel aus Göhren überzeugte die Jury am meisten.

Zöschen/MZ. - „Dann hebt er ab und völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff völlig schwerelos...“ Für diesen Ohrwurm sorgt Peter Schilling seit 1982. Völlig losgelöst ist aber nicht nur Major Tom, über den Schilling singt. Diese Liedzeilen passen auch gut zum traditionellen Kuchenessen, das am Wochenende in Zöschen unter dem Motto „Eine galaktische Reise“ stattfand. Für die Besucher des Festes fielen alle Mahlzeiten Kaffee und Kuchen zum Opfer. Über 120 Kuchen haben die Dorfbewohner gebacken. Bei strahlendem Sommerwetter genossen die Zöschener das ausgefahrene Kuchenbuffet, welches sich ebenfalls am Thema Weltall orientierte.