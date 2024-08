Naumburg. - Die Hauptschlagzeile über diesem Text kann dahingehend schon mal relativiert werden, dass vor dem Saisonauftakt in der 3. Handball-Liga das Wort „sorgenfrei“ mit Blick auf die Verletzungssorgen beim HC Burgenland nicht mehr ganz passt, obwohl es mittlerweile Abhilfe – zumindest als Zwischenlösung – gibt. Die Hoffnung auf ein erfolgreiches zweites Jahr nach der Rückkehr in diese Spielklasse ist aber dennoch berechtigt, schaut man sich die Kaderstruktur des Teams von Trainer Fabian Kunze an. Aber dazu in der nun folgenden Übersicht mehr.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.