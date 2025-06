Von Michael HeiseNaumburg. - Es stand die Befürchtung im Raum, dass es in der Naumburger Innenstadt bald keinen Laden mehr geben könnte, der als sogenannte Partner-Filiale der Deutschen Post agiert und damit deren sämtliche Dienstleistungen anbietet. Konkret geworden war das Thema, nachdem sich offenbarte, dass das alteingesessene Schreibwaren- und Lotto-Toto-Geschäft in der Salzstraße zum 31. Juli für immer schließen wird (wir berichteten).

Doch die Deutsche Post AG präsentiert jetzt einen Nachfolger, den „Schwubbs“-Bastelladen in der Jakobsstraße 35. Rechtzeitig zum 1. August soll er Postdienstleistungen rund um den Brief- und Paketversand anbieten. Die Post verweist auf ein Netz von sieben solcher Filialen sowie weiterer vier DHL-Paketshops in Naumburg und den Ortsteilen, in denen während der Öffnungszeiten auch bereits frankierte Pakete und Retouren verschickt sowie Brief- und Paketmarkensets gekauft werden können.

Die Post-Dienstleistungen übernimmt ab August der „Schwubbs“-Bastelladen in der Jakobsstraße 35. Fotos: Torsten Biel

Und sie will einen eindeutigen Trend ausmachen: „Es werden immer weniger Briefe verschickt, dafür nimmt das Paketaufkommen seit Jahren deutlich zu. Für Kundinnen und Kunden ist es zunehmend von Bedeutung, Pakete flexibel abzugeben und zu versenden. Dafür werden Post- und Packstationen immer wichtiger, die bundesweit an zentralen Orten des öffentlichen Lebens stehen und rund um die Uhr verfügbar sind. Den Kunden in Naumburg stehen zusätzlich zu den benannten Postfilialen und Paketshops weitere sechs DHL-Packstationen zur Verfügung“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Unter www.postfinder.de können Postkunden nach Eingabe des eigenen Standortes die Adressen und Öffnungszeiten der umliegenden Partner-Filialen und Paketshops, die nächstgelegenen Briefkästen inklusive Leerungszeiten sowie die Standorte der rund um die Uhr erreichbaren DHL-Packstationen abrufen.