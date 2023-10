Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Pohlitz. - Für die Wethauer Gemeinderäte kam es nicht überraschend: Die Gemeinde steckt finanziell wie in den Jahren zuvor in den Miesen, sodass sie weiter sparen muss - auch, um die vom Land gezahlten Bedarfszuweisungen zu erhalten, mit denen Fehlbeträge der Vorjahre zu 90 Prozent beglichen werden. So verständigten sich die Abgeordneten während ihrer jüngsten Gemeinderatssitzung in Pohlitz darüber, welche Sparmaßnahmen zusätzlich in das Konsolidierungskonzept aufgenommen werden sollen, um nicht nur den Haushalt zu konsolidieren, sondern auch den Liquiditätskredit abzubauen.