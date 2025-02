Nicht nur in der neuen Spielstätte des Naumburger Theaters im „Alten Schlachthof“ nahe des Hauptbahnhofs gehen die Einrichtungsarbeiten zügig voran. Ebenso nimmt die Freilichtbühne immer mehr Gestalt an. Dafür wurden nun drei Container geliefert.

Naumburg. - Das Logo prangt bereits am Schornstein, der illuminierte Schriftzug „Theater Naumburg“ an der Glasfront über dem Eingang. Am neuen Theaterstandort, dem nahe des Hauptbahnhofs gelegenen „Alten Schlachthof“, laufen die letzten Einrichtungsarbeiten auf Hochtouren. Der Einweihung am 25. April 2025 mit Shakespeares Meisterwerk „Hamlet“ steht nichts im Wege, wie Oberbürgermeister Armin Müller kürzlich mitteilte. Dieser Tage trafen drei große Container ein, nicht mit Mobiliar oder anderweitigen Ausstattungsutensilien gefüllt, sondern ganz und gar leer. Und das hat seine Richtigkeit.