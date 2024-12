Im Alten Schlachthof neigen sich die Bauarbeiten dem Ende zu, verwandelt er sich innen nun zunehmend in den neuen Standort des Theater Naumburg. Der Nikolaustag 2024 war für das Team um Intendant Stefan Neugebauer ein besonderer.

Immer mehr Theater - Die neue Spielstätte nahe des Naumburger Bahnhofs nimmt Gestalt an

Naumburg. - Die berühmten „Bretter, die die Welt bedeuten“, sind in Naumburg gerade mal 30 Quadratmeter groß. Noch. Ab 25. April 2025 stehen die Schauspieler fortan auf einer 90-Quadratmeter-Bühne. An jenem Tag soll, so der Zeitplan, der neue Standort des Theaters Naumburg, der Alte Schlachthof, feierlich eingeweiht werden. Auch wenn künftig 30 Zuschauer mehr Platz haben: „Wir bleiben das kleinste deutsche Stadttheater“, betont Intendant Stefan Neugebauer.