Am 14. Januar und 11. Februar findet wieder Naumburger Taubenmarkt statt

Die nächsten Taubenmärkte in Naumburg finden am 14. Januar und 11. Februar statt.

Naumburg - Der Naumburger Taubenmarkt 2023 wird am Sonnabend, 14. Januar, und am Sonnabend, 11. Februar, jeweils von 6 Uhr bis 12 Uhr auf dem Marktplatz stattfinden. Das Anmeldebüro in der Pforte des Rathauses ist ab 5 Uhr geöffnet. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger elektronischer Anmeldung möglich, teilt die Stadtverwaltung mit.

Registrierte Teilnehmer erhalten gegen Zahlung der Anmeldegebühr von zehn Euro für je drei laufende Meter eine Platznummer. Mit der Platznummer erhalten die Teilnehmer Zutritt zur Marktfläche. Für alle Tierhalter, welche ihre Tiere auf dem Naumburger Taubenmarkt ausstellen, ist die Börsenordnung der Stadt Naumburg zu beachten. Sie ist auf der Internetseite der Stadt Naumburg zu finden. „Bei Zuwiderhandlungen gegen die Börsenordnung oder tierschutz- oder tierseuchenschutzrechtliche Bestimmungen werden Platzverweise ausgesprochen“, heißt es weiter.

Der Naumburger Taubenmarkt ist die deutschlandweit älteste regelmäßig unter freiem Himmel stattfindende Veranstaltung dieser Art. 2021 hatte sich die Stadt Naumburg als Veranstaltern mit die Stadt Naumburg als Veranstaltern mit Vertretern der Zuchtverbände auf diese Regelung geeinigt.(ag)

Anmeldung online unter der Adresse: www.naumburg-stadt.de. Weitere Informationen telefonisch unter: 03445/27 33 23