Entsorgungschaos im Burgenlandkreis Altkleider in der Warteschleife - Wie das DRK sich gegen Textilien-Flut stemmt

Unmengen an in Sammelcontainern entsorgten Textilien stapeln sich aus verschiedenen Gründen landesweit und auch beim DRK. Ein Besuch in der Alttextilien-Zentrale des Kreisverbandes in Eckartsberga