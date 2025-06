Felix Neumann, stellvertretender Leiter der Naumburger „Hus“-Schule, nimmt an der diesjährigen ARD-Sommerhitparade bei „Immer wieder sonntags“ teil. Zuschauer können per Televoting über seinen Erfolg abstimmen.

Als Jordan Hanson auf Bühne: Vize-Leiter der Naumburger „Hus“-Schule tritt zur Sommerhitparade an

Naumburg - Was ziehe ich an, was erwartet mich auf der Bühne? Hoffentlich läuft nichts schief ... Diese oder ähnliche Gedanken versucht Felix Neumann derzeit auszublenden.