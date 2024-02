Naumburg - Goethe geht bekanntlich immer. „Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust“, heißt es im „Faust“. Felix Neumann kennt dieses Dilemma, wenngleich er es nicht als Herausforderung, vielmehr als Bereicherung ansieht. In dem einen Leben ist der 33-Jährige seit zehn Jahren Lehrer an der Freien Schule im Burgenland „Jan Hus“, im anderen Leben tritt er seit Jahren als Sänger auf und komponiert eigene Songs.

Am Freitagabend wurde er in der MDR-Sendung „Schlager des Monats“ als Newcomer porträtiert. Unter dem Künstlernamen Jordan Hanson stellt er seine Single „Grenzen“ vor. Eine Wahl nur für ein Leben, einen Weg will er nicht treffen. „Diese Entscheidung stellt sich mir nicht. Ich mache meinen Beruf sehr gern und will meinen Schülern auch zeigen, dass man als Lehrer nicht nur Lehrer ist“, sagt Neumann, der in Halle lebt.

Im Cottbuser Kinder- und Jugendensemble „Pfiffikus“

Schon als Kind wurde ihm ein Teil jenes doppelspurigen Weges bereitet. Er gehörte in seiner Schule im brandenburgischen Cottbus dem Kinder- und Jugendensemble „Pfiffikus“ an, das schon zu DDR-Zeiten einen Namen hatte, seit der Wende als Verein weiter besteht. Hier werden seit Beginn Kinder in den Bereichen Akrobatik, Kabarett, Tanz und Gesang speziell gefördert; hier engagierte sich Felix Neumann später als Pädagoge, als er nach seinem Lehramtsstudium in Halle an „seine“ Schule zurückkehrte, einstige Lehrer nun als Kollegen wiedersah. Gleich in seinem ersten Jahr übernahm er eine erste Klasse. „Das war eine Grenzerfahrung“, blickt er zurück. Eine Online-Anzeige führte ihn schließlich nach Naumburg: An der Medizinischen Berufs-Akademie (MBA) wurde eine neue Lehrkraft gesucht.

Indes: Das Vorstellungsgespräch begann mit einem kleinen Fauxpas: „Ich war zuerst in der Landesschule Pforta. Ich dachte, wie toll, das sieht wie Hogwarts aus“, erzählte Felix Neumann, der Harry-Potter-Fan ist, lachend. Beide Schulen befinden sich in der Schulstraße, nur die Postleitzahl ist eine andere. Der gebürtige Cottbuser fand schließlich den Weg zur MBA, wo allerdings erkannt wurde, dass der Lehrer für Deutsch, Geschichte, Englisch und Musik in der Sekundarschule besser aufgehoben wäre.

„Oh Gott, ist der jung“, dachte Schulleiterin Kathrin Wahlbuhl-Nitsche, als sie ihren späteren Kollegen das erste Mal sieht. „Doch wir sind offen für neue Ideen, ich wusste, er wird uns guttun. Er bereichert unsere Schule“, sagt die Schulchefin. Sein jugendliches Aussehen sorgte indes manches Mal für Verwirrung, Blicke des Erstaunens, sogar Skepsis: bei Eltern und diversen Ausflügen. „Im ,Imaginata’ in Jena wurde ich schon einmal gefragt, ob denn kein Lehrer die Gruppe begleitet“, erzählt Neumann. „Ich finde es schade, wenn junge Menschen im Beruf stets mit wenig Kompetenz verbunden werden.“

Im vergangenen Jahr brachte die Musical-AG der Jan-Hus-Schule die Naumburger Kirschfest-Sage auf die Bühne. (Foto: Archiv/Torsten Biel)

Schon im ersten Jahr an der Naumburger Schule übernahm er eine fünfte Klasse, die er als deren Leiter bis zum Abschluss führte. „Ich habe sie ,Herzenskinder’ genannt, zu manchen habe ich noch immer Kontakt“, erzählt Neumann. Er absolvierte zugleich sein Referendariat. Seit dem Schuljahr 2015/16 ist er Konrektor. Perspektivisch soll er in Zukunft die Schule leiten, in der er einst eine besondere Tradition ins Leben rief: die Musical-AG und deren Aufführungen. War einst die Bühne noch eine Leihgabe des Hotels „Zur Alten Schmiede“ und die Resonanz auf die Stücke eher bescheiden, besitzt die Schule nicht nur seit einiger Zeit eine eigene Bühne.

Musical-Proben stärken Gemeinschaftssinn

Der Zulauf zu den Aufführungen stieg. Beim Bundeswettbewerb Schultheater der Länder nahm die Freie Schule 2021 mit ihrer Produktion „Update fehlgeschlagen!“ als Vertreter Sachsen-Anhalts teil. Seit Schuljahresbeginn wird am neuen Stück mit dem Titel „Safe the School“ geprobt, das im Juni Premiere feiern wird. „Mit der Musical-Arbeit entstehen eine Gemeinschaft und Freundschaften. Die Schüler lernen wertzuschätzen, für das, was auf der Bühne passiert“, sagt Neumann, der derzeit Deutsch, Englisch und das Wahlfach „Kultur und Künste“ unterrichtet. Er weiß aus eigener Erfahrung, wie viel Arbeit in einem Auftritt steckt.

Vor der Zeit als Jordan Hanson trat er zwölf Jahre lang mit der Schlagersängerin Vivien Gold als offizielles „Rosenstolz“-Cover mit der Show „Das kleine Miststück“ auf. Schon damals schrieb er eigene Songs. Sein erster Titel „Was sie macht“ wurde 2017 veröffentlicht. Seine Musik findet seitdem besonders in der queeren Gemeinschaft Anklang. Mit Sängerin Dorko Farkas bewarb er sich 2021 für den Eurovision Song Contest. „Es war eine spannende Erfahrung, aber wir haben auch gesehen, dass andere die Regeln machen.“ Mit seinem aktuellen Hit „Grenzen“, erschienen bei Fiesta Records, stieg er in die offiziellen deutschen Air Play Charts ein. Mal sehen, wie weit sein Weg gehen wird.