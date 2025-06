Aus dem Teich verschwindet das Nass ins Nirgendwo, was die bange Frage im Dorf aufwirft, ob bei einem Großfeuer die Löschreserve reicht. Doch Wasser ist nicht alles.

Alles safe beim Brandschutz in Tultewitz?

Löschteich in Naumburger Ortsteil nicht ganz dicht

Tultewitz. - Bei einem Dorfrundgang mit Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) im Mai vor zwei Jahren in Tultewitz hatte Heimatvereinsvorsitzender Robert Strohbach darauf bestanden, dass ein Gerücht nicht stimmt, nämlich: Dass jemand heimlich Wasser aus dem Dorfteich entnimmt und deshalb dort der Pegel teilweise so niedrig ist, dass es im Ernstfall zum Löschen nicht reicht. Vielmehr, und das bestreitet wohl keiner mehr, verschwindet das Wasser aus dem Teich ins Nirgendwo. Wenn es regnet, ist alles gut, bei längerer Trockenheit nicht, denn dann ist das Becken fast leer. „Und das liegt nicht an der Verdunstung“, sagt Strohbach und sieht damit weiter ein ungelöstes Problem im Raum stehen, nämlich dass bei einem Großbrand das Löschwasser nicht ausreichen könnte.