  4. Fotografie im Burgenlandkreis: Alles digital? Wie die Naumburger Foto-Branche mit der Konkurrenz von Smartphone und KI-generierten Bildern umgeht

Die (professionelle) Fotografie wird heutzutage von Smartphones mit drei Kameralinsen und KI-generierten Bildern herausgefordert. Problem oder Chance für die Foto-Fachleute in Naumburg?

Von Margarete Arendt 04.11.2025, 05:00
Christiane Mauritz bedruckt eine Tasse in der Fotoecke des Dm-Markts. Hier werden mittlerweile mehr Fotobücher gedruckt, als -alben verkauft. (Foto: Torsten Biel)

Naumburg. - Das meistverkaufte Produkt in der Fotoecke des Dm-Drogeriemarkts in Naumburg sind die ganz klassisch ausgedruckten Fotos. Das weiß Mitarbeiterin Christiane Mauritz. „In der kommenden Weihnachtszeit werden auch viele Fotokalender dazu verkauft“, sagt sie.