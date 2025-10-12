weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
Jäger gibt wertvolle Tipps Achtung Reh! Wenn Wildtiere im Burgenlandkreis zur Unfallfalle werden

Im Herbst treffen Wildtiere und Berufsverkehr häufig aufeinander. Jäger Jens Marstalerz nennt kritische Stellen in der Region und erklärt, was bei einem Unfall zu tun ist.

Von Margarete Arendt Aktualisiert: 12.10.2025, 17:12
Rehe werden in der Region besonders häufig Opfer von Wildtierunfällen, wenn sie in der Dämmerung auf Nahrungsuche sind.
Naumburg - In diesen Tagen geht erst gegen 7.30 Uhr die Sonne auf, der Herbst bringt immer weniger helle Stunden. Das bedeutet nicht nur für viele Menschen den Morgenkaffee im Dunklen zu trinken, sondern oft auch den Weg zur Arbeit durch die Dämmerung zu bestreiten.