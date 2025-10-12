Jäger gibt wertvolle Tipps Achtung Reh! Wenn Wildtiere im Burgenlandkreis zur Unfallfalle werden
Im Herbst treffen Wildtiere und Berufsverkehr häufig aufeinander. Jäger Jens Marstalerz nennt kritische Stellen in der Region und erklärt, was bei einem Unfall zu tun ist.
Aktualisiert: 12.10.2025, 17:12
Naumburg - In diesen Tagen geht erst gegen 7.30 Uhr die Sonne auf, der Herbst bringt immer weniger helle Stunden. Das bedeutet nicht nur für viele Menschen den Morgenkaffee im Dunklen zu trinken, sondern oft auch den Weg zur Arbeit durch die Dämmerung zu bestreiten.