Plotha/Leipzig. - In einer wahren Achterbahnfahrt hat der HC Burgenland am Samstag durch ein Siebenmeter-Gegentor in allerletzte Sekunde den zweiten Drittliga-Heimsieg in Folge verpasst. Doch der Ärger über den späten 33:33-Ausgleich des Stralsunder HV war „nach einer Nacht drüber schlafen“ bei HCB-Trainer Fabian Kunze schnell verflogen. „Ich gehe sogar so weit, dass wir mit dem Punkt zufrieden sein können“, so Kunze. Schließlich habe seine Mannschaft Mitte der zweiten Halbzeit in der Plothaer Sporthalle beim 18:20 mit zwei Toren zurückgelegen.