Musikalischer Adventskalender via Social Media Absolute Klassiker und echte Überraschungen: Sänger Cliff Rößler über seine liebsten Weihnachtslieder
Auf YouTube, Facebook und Instagram öffnet der Musiker aus Dorf bei Naumburg jeden Tag ein Kalendertürchen mit einem Adventssong. Im Dezember hat er fast 30 Auftritte mit dem festlichen Liedrepertoire - sogar auf Erfurts Weihnachtsmarkt.
09.12.2025, 16:24
Rehehausen - Weil die Adventswochen nicht nur die Periode sind, zu der man im stimmungsvollen Ambiente der Weihnachtsmärkte beim Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln zusammenfindet, sondern eben auch die Hoch- und Blütezeit der Weihnachtslieder, hat sich Cliff Rößler in diesem Jahr etwas Besonderes überlegt.