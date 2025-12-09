Auf YouTube, Facebook und Instagram öffnet der Musiker aus Dorf bei Naumburg jeden Tag ein Kalendertürchen mit einem Adventssong. Im Dezember hat er fast 30 Auftritte mit dem festlichen Liedrepertoire - sogar auf Erfurts Weihnachtsmarkt.

Mit Naumburger Tageblatt/MZ hat sich Sänger und Musiker Cliff Rößler aus Rehehausen über seine ganz persönlichen Lieblingslieder für die Advents- und Weihnachtszeit unterhalten.

Rehehausen - Weil die Adventswochen nicht nur die Periode sind, zu der man im stimmungsvollen Ambiente der Weihnachtsmärkte beim Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln zusammenfindet, sondern eben auch die Hoch- und Blütezeit der Weihnachtslieder, hat sich Cliff Rößler in diesem Jahr etwas Besonderes überlegt.