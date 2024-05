Betrüger haben mit dem Schockanruf eines vermeintlichen Anwalts in Naumburg 35.000 Euro erbeutet. Die Kaution war für einen Unfall, den es nie gegeben hat.

Schockanruf in Naumburg: Unfall vorgetäuscht - 35.000 Euro weg

Naumburg/DUR. - Zu einem Schockanruf ist es am späten Dienstagnachmittag bei einem älteren Mann in Naumburg gekommen, so die Polizei auf Nachfrage.

Demnach rief gegen 17 Uhr ein vermeintlicher Rechtsanwalt an, der vorgab, die Schwiegertochter des Angerufenen war an einem Unfall beteiligt gewesen und müsse 35.000 Euro zahlen. Ansonsten käme sie ins Gefängnis. Anschließend sei die Übergabe der "Kaution" erfolgt.

Die Polizei warnt immer wieder vor Schockanrufen dieser Art. Die Opfer dieser Betrugsmasche treffe dabei keine Schuld, so die Beamten weiter. Die Täter gingen meist sehr professionell vor.