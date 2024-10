Memleben - Der Wikipedia-Eintrag zur Gemeinde Kaiserpfalz sollte bald eine Überarbeitung erhalten, denn in der üblichen Infobox, die die essenziellen Eckpunkte einer Kommune aufführt, heißt es: „Führt kein Wappen“. Was nicht – oder besser: nicht mehr – stimmt, denn im wahrsten Sinne des Wortes ist die Gemeinde Kaiserpfalz ab sofort bestens gewappnet: In dieser Woche erhielt Bürgermeister Andreas Reiche in Memleben von Landrat Götz Ulrich die formelle Bestätigungsurkunde samt des heraldischen Schatzes offiziell überreicht.

