Laucha/mhe - Der seit Mittwochabend vom Flugplatz Laucha als vermisst gemeldete Segelsportler ist nach intensiver Suche am Freitagabend durch Rettungskräfte an einem Hang in Laucha aufgefunden und geborgen worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Ein angeforderter Notarzt konnte nur noch den Tod des 77-Jährigen feststellen. Zur Ursache seines Ablebens wurden kriminalpolizeiliche Ermittlungen eingeleitet. Polizei, Feuerwehr und verschiedene Rettungsdienste hatten das Gebiet um Laucha weiträumig bis zum Geiseltalsee und zur Grenze nach Thüringen abgesucht. Auch Boote, Drohnen und Hubschrauber sind zum Einsatz gekommen.