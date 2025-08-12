Eine 74-Jährige Frau ist am Montagnachmittag in der Röntgenstraße in Naumburg Opfer eines Raubes geworden. Sie zog sich Verletzungen an Hand, Knie und Rücken zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Wer hat den Überfall am Montagnachmittag in der Naumburger Röntgenstraße eventuell beobachten können oder kann Hinweise zum Täter geben?

Naumburg/MPS - In der Röntgenstraße in Naumburg ist eine 74-jährige Frau am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr Opfer eines Raubes geworden. Ein unbekannter Mann näherte sich ihr laut Polizei von hinten und entriss ihr den Rucksack, den sie in der Hand hielt. Dabei verlor die Frau das Gleichgewicht und stürzte. Sie zog sich Verletzungen an Hand, Knie und Rücken zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad. Seine Beute: Der Rucksack mit 160 Euro, Mobiltelefon und persönlichen Dokumenten. Der Täter wird als sehr ungepflegt beschrieben, bärtig und schlank. Er war dunkel gekleidet und trug ein weißes Basecap. Er flüchtete auf einem weißen Mountainbike. Sachdienliche Hinweise bitte an das zuständige Polizeirevier des Burgenlandkreises in Weißenfels, Telefon 03443/2820.