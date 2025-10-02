Marcus Müller vom ESV Herrengosserstedt holt sich den Wochensieg. Wetzendorfer und ein Duo aus Punschrau bleiben an der Spitze der Gesamtwertungen.

Naumburg/tok. - Marcus Müller aus Eckartsberga hat die sechste Runde des neuen regionalen Fußball-Tippspiels von Naumburger Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 35-jährige Kicker des ESV Herrengosserstedt, der für die Naumburger Firma ITS arbeitet, kam als Einziger auf zwölf Punkte. Der Gesamtsieger oder die Gesamtsiegerin erhält am Ende der Hinrunde eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM.

Resultate/Marcus Müllers Tipps:

RW Kemberg – SC Naumburg 3:0/2:3

RW Weißenfels – FC RSK Freyburg 4:1/3:2

Kickers Gonnatal - BSC Laucha 0:4/1:2

FSV Klosterhäseler II – FC ZWK Nebra II 3:1/3:1

Reichardtswerben/Markwerben – VSG Löbitz 8:1/4:1

Blau-Weiß Bad Kösen II - Balgstädt/Laucha II 7:2/2:3

SV Mertendorf II – SV Kaiserpfalz 0:4/1:3

Blau-Weiß Bad Kösen – 1. FC Zeitz II 1:2/1:3

SC Naumburg II – SV Spora 0:1/1:2

Baumersrodaer SV – Grün-Weiß Langendorf 0:2/1:3

Stand der Gesamtwertung:

1. Axel Böttger (Wetzendorf) 54

2. Beatrice Eichstädt (Bad Bibra) 48

3. Lucas Hoffmann (Laucha) 46

3. Florian Frenzel (Wangen) 46

3. Hildegard Haller (Gernstedt) 46

6. Carl Hoffrichter (Naumburg) 44

6. Carolin Papke (Klosterhäseler) 44

6. Martin Schumann (Freyburg) 44

6. Mike Schwabe (Punschrau) 44

6. Florian Schlegel (Punschrau) 44

6. Enrico Oertel (Wetzendorf) 44

6. Sabrina Lehwald (Freyburg) 44

6. Rick Voigt (Freyburg) 44

Das beste Team der Gesamtwertung bleiben Franziska und Mike Schwabe aus Punschrau mit nunmehr 43,0 Punkten im Schnitt. Für den Sieg in der Mannschaftsgesamtwertung gibt es am Ende der Hinrunde einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder.